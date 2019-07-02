Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir'in deposunda çıktı, Melih Gökçek ne diyecek? /02 Temmuz 2019 14:32

Ankara Büyükşehir'in deposunda çıktı, Melih Gökçek ne diyecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir depoda, Melih Gökçek'in "ben yaptırmadım" dediği "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen Vadisi'ndeki bir binada eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan provokatif broşürler bulundu. 

Evrensel gazetesinden Birkan Bulut'un haberine göre, kafeterya olarak planlanan ancak depo olarak kullanıldığı belirtilen binada belediye meclis kararları, Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu üye kayıt defteri, çok sayıda CD, Osman Gökçek'in seçim afişleri ve “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” yazılı broşürler ortaya çıktı. 

Birçok seçimde ortaya çıkan bu provokatif seçim materyalleri, 2009 yerel seçimlerinde “Gökçek Gidecek Sol Gelecek" sloganıyla hazırlanmış, hatta bilboardlara afiş olarak dahi yapılmıştı.

Gökçek, 2009'da broşürleri kendisinin yaptırdığını inkar etmişti.




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