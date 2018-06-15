Samanyolu Haber /Gündem / Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği /15 Haziran 2018 11:23

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

AKP'nin propaganda videolarında Alman siyasetçileri teröre destekle suçlaması Berlin'de tepkiye yol açtı.

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

 Almanya'nın videodan duyduğu rahatsızlığı Ankara'ya ve AKP'li siyasetçilere ilettiği öğrenildi. AKP'li vekil Mustafa Yeneroğlu da "Türkiye'nin hassasiyetlerinin önemsenmediği hissiyatını yaşatırsanız, katlanmak zorunda kalırsınız" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman Dışişleri Bakanlığı,  "AKP'nin seçim kampanyası videolarındaki suçlamaların tamamıyla asılsız olduğu tümüyle aşikar. Konuyu Türk tarafının da gündemine getirdik, tutumumuzu net bir şekilde aktardık” açıklamasında bulundu. 

VİDEOLARDA NE VAR?

"Oyunu gör oyunu ver” sloganıyla hazırlanan propaganda/seçim videolarında, Alman siyasetçiler Türkiye karşıtlığıyla terör örgütlerine arka çıkmakla suçlanıyor.

Bu videolarından birinde Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un geçen ay Türkiye'de AB Bakanı Ömer Çelik'in yanı sıra farklı muhalefet partilerinin temsilcileriyle de bir araya geldiği ziyarete atıfta bulunuluyor. Videoda, Roth'un İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmesinde 'Kürt seçmene seslendiği', seçimlerde 'İYİ Parti'yi adres gösterdiği' iddia ediliyor. 

Bir diğer video ise Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow ile ilgili. Videoda, Sol Partili Ramelow'un 'PKK'ya ve Türkiye'ye karşı illegal eylemlere destek verdiği' iddia ediliyor. Bu suçlamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir, "Bilelim hasma karşı koymasını” sözleri ve "Oyunu gör oyunu ver” sloganı izliyor.

YENEROĞLU: KIŞKIRTMA YOK, SERT İFADE VAR

AKP Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Almanya'da tepkiye yol açan videolara ilişkin soruları yanıtladı.

"Kampanya videolarıyla Almanya'da yaşayan Türklerin Alman siyasetçilere karşı kışkırtıldığı değerlendirmesi için ne diyorsunuz?” sorusuna Yeneroğlu, "Thüringen Başbakanı Ramelow PKK'ya açıkça destek vermekten çekinmiyor. Söz konusu olan seçim kampanyasına uyarlanmış bir içerik bu nedenle tabii ki biraz daha sert ifade edilmiş olabilir ama kışkırtmadan söz edilemez. Bu videoları izledim, belirli yerlerde değişiklik yaptırdım ama içerikler son derece makul nitelikte” yanıtını verdi. 

'ROTH'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA BİZİM GÖRÜŞÜMÜZLE UYMUYOR'

Berlin'de tepkiye neden olan Roth ile ilgili video konusuna da değinen Yeneroğlu, "Sayın Roth'un Türkiye'de yaptığı açıklama bizim görüşümüze göre yabancı siyasetçilerin seçim süreçlerinde takınması gereken tarafsızlık ile örtüşmüyor” görüşünü dile getirdi.

'BU TÜR ŞEYLERE KATLANMAK ZORUNDA KALIRSINIZ'

Türk-Alman dostluğunu güçlendirmek için siyasete girdiğini ancak kişisel olarak da bazı konularda hayal kırıklığı ifade eden Yeneroğlu, "Türkiye muhakkak ki eleştirilebilir, bununla bir sorunum yok. Ancak mütemadiyen Türkiye'nin hassasiyetleri ile güvenliğinin hiçbir şekilde önemsenmediği hissiyatını yaşatırsanız, bu tür şeylere de katlanmak zorunda kalırsınız” diye konuştu.
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