Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Belediyesi: Sosyal patlamayı önlemek için halka yardım yapılacak /23 Şubat 2019 12:04

Ankara Belediyesi: Sosyal patlamayı önlemek için halka yardım yapılacak

AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Performans Programı’nda “Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla sosyal yardım ve projeleri hayata geçirme” hedefine yer verdi. En yüksek kaynak yemek yardımına ayrıldı.

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Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre gelir dağılımının giderek bozulması, işsizlik, temel yaşam koşullarını sağlamada güçlük çekmek zorunda kalan halkın tepkisini sosyal yardımlarla önlemeye çalışan AKP iktidarının bu çabası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Performans Programı’nda ifadesini buldu.

Belediye, 2019 yılı “stratejik amaçları” arasında “Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirme"ye yer verdi.

Performans programında 2019 yılında yapılması planlanan 224 milyon 584 bin liralık yardımın alt başlıkları şöyle sıralandı:

350 bin adet yemek yardımı (5 milyon 586 bin TL), 300 bin paket gıda ve temizlik malzemesi (117 milyon 43 bin TL), 75 bin adet ekmek yardımı (20 milyon bin 429 bin TL), 60 bin ton yakacak yardımı (62 milyon 497 bin TL), 1500 aileye giysi yardımı (1 milyon 712 bin TL)

60 bin kaban (2 milyon 923 bin TL), 60 bin bot yardımı (2 milyon 171 bin TL), 40 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı (2 milyon 117 bin TL)

Fakir ve dar gelirli ailelerden 2019 çocuğa sünnet (1 milyon 217 bin TL)

Tedavi amacıyla gelen 16 bin hasta ve hasta yakınına şefkat evlerinde barınma olanağı (6 milyon 858 bin TL)

Barınacak yerleri olmayan bin 650 yurttaşa Barınma Evi’nde barınma imkânı (1 milyon 525 bin lira)

Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yapmak (1 milyon 920 bin TL)

 
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