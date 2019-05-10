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Ankara Barosu'ndan karşı komşusu YSK'ya pankartlı mesaj
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Ankara Barosu'ndan karşı komşusu YSK'ya pankartlı mesaj
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10 Mayıs 2019 16:14
Ankara Barosu'ndan karşı komşusu YSK'ya pankartlı mesaj
Ankara’nın Çankaya bölgesinde yer alan Ankara Barosu Genel Eğitim Merkezi’ne asılan bir pankartta, İstanbul seçimlerinin iptaline karar veren YSK’ya ironik bir gönderme yapıldı.
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Eğitim merkezi binasının dışına asılan siyah pankarta büyük harflerle “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız!” yazıldı.
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