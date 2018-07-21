Samanyolu Haber /Gündem / Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı /21 Temmuz 2018 14:54

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e küfreden ve bu anları videoya çeken ve hakkında başlatılan Safiye İnci gözaltına alındı

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Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. İnci soruşturma kararının ardından gözaltına alındı.
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