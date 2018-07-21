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Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı
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Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı
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21 Temmuz 2018 14:54
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı
Anıtkabir'de Atatürk'e küfreden ve bu anları videoya çeken ve hakkında başlatılan Safiye İnci gözaltına alındı
SHABER3.COM
Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. İnci soruşturma kararının ardından gözaltına alındı.
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