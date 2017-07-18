Anıtkabir imara mı açılıyor?

Anıtkabir’de yapılaşma iddiası





Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2016’da aldığı kararla 1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nda değişikliğe gitmişti.





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bir yıl sonra askıya çıkarılan planla ilgili Hürriyet’e, “Anıtkabir’de yeni yapılaşma olacak. Muhafız Bölüğü’nün olduğu alana Google’dan baktığımızda ağaç kesimlerinin olduğunu, yani alanın yapılaşmaya açıldığını görebiliyoruz. Anıtkabir’deki apartmanların kamulaştırılarak alana katılması gerekirken bu alan konut alanı olarak bırakılmış” dedi.





Candan şöyle konuştu:





“Şahsa ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanı ile birleştirilmesine karar verilmişti. Şimdi yeni planla bu ortadan kaldırıldı. Anıtkabir alanına katılması gereken bu alanın konut alanı olarak kullanılması kararı getirilmiştir. Bir başka değişiklik de ‘Anıtkabir Muhafız Bölüğü’ ile ilgili. 37 bin 960 metrekarelik alanda yıkılıp yeniden yapılması durumunda 0.3 emsal 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür. Bu bölüm askeri alan adı altında gazino, spor salonu, yatakhane olabilir. Ayrıca, park alanı olarak gösterilen alan, askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmayla karşı karşıya bırakıldı.”





Ankara Büyükşehir Belediyesinden, yapılan açıklamada ise, “Alınan Meclis kararı, Anıtkabir’de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümdeki askeri lojmanların Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi” denildi. Açıklamada, plan değişikliğinde alanın, A ve B olarak iki parsele ayrıldığı, A parselinde hiçbir yapılaşma ve değişikliğin önerilmediği, B parselinde ise alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunması sebebiyle mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı vurgulandı. Yapılan açıklama ve haberler asılsız, bilgisiz ve gerçek dışı” denildi.





BOŞ ÇABA İÇİNDELER





Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de konuyla ilgili, “Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yeni yapılaşma söz konusu dahi değil. Sadece mevcut askeri lojmanlar resmileşti. Bir kez daha, ideolojik düşünceleriyle hareket eden bir takım oda yöneticileri ve internet siteleri; halkı yanıltarak, algı oluşturma çabası içerisindeler. Ancak yine bilgisiz, belgesiz, yine boş çaba içindeler.”





HÜKÜMET'TEN İLK AÇIKLAMA





Bekir Bozdağ, Anıtkabir'in imara açılması diye bir konunun olmadığını belirterek, şöyle konuştu:





"Sayın Melih Gökçek'in bir açıklaması var, orada detaylı bilgiler var. Anıtkabir'in imara açılmasını Ankara Büyükşehir Belediyesi veya herhangi bir belediye başkanının düşüneceğini tahmin etmiyorum. Mimarlar Odasının çarpıtması var, onların söylediği gerçek değil. Milli Savunma Bakanlığının kullanmakta olduğu lojmanlar var, o da Anıtkabir'in içinde değil, karşı tarafta. Melih Gökçek onunla ilgili bir konu olduğunu söyledi. Yeni bir inşaat falan değil."