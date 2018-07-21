Anıtkabir’de Atatürk’e küfrreden AK Trol tepkileri görünce özür diledi





#SafiyeinciTutuklansın etiketinde toplanan tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, " Anıtkabir 'de Mustafa Kemal Atatürk 'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medya'da yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



Genç kadın görüntülerde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip'in b.ku bile olamaz” ifadelerini kullanıyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı