Samanyolu Haber /Gündem / Anıtkabir’de Atatürk’e küfrreden AK Trol tepkileri görünce özür diledi /21 Temmuz 2018 10:37

Anıtkabir’de Atatürk’e küfrreden AK Trol tepkileri görünce özür diledi

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan genç kız sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri paylaşılıp tutuklanması için kampanya başlatılan genç kız pişman olduğunu belirtip bir özür videosu yayınladı

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Sosyal medya Anıtkabir’de Atatürk'e küfreden Safiye İnci olduğu öne sürülen kadının görüntüleriyle çalkalanıyor. Safiye İnci adlı  kadının Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. 

Genç kadın görüntülerde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip'in b.ku bile olamaz” ifadelerini kullanıyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı

 #SafiyeinciTutuklansın etiketinde toplanan tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, " Anıtkabir 'de Mustafa Kemal Atatürk 'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medya'da yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medyadaki tepkiler ve Savcılığı harekete geçmesi genç kızı korkuttu. Daha sonra yeni bir özür videosu paylaşan Safiye İnci pişman olduğunu söyledi
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