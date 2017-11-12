Ani Atatürk sevdasının nedeni ortaya çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP yöneticilerinin son aylardaki söylemlerinde dikkat çekici bir değişim gözleniyor. AKP’de son aylarda öne çıkan politika değişikliklerinin, belediye ve il başkanı operasyonlarının, Atatürk vurgusu ve Meral Akşener’le ilgili değerlendirme yapmama tavrının altından ‘referandum raporu’ çıktı.

11 kişilik ‘Siyasi Analiz Komisyonu’nun 16 Nisan referandumunun ardından, üç ay süren çalışmayla hazırladığı ve 100 sayfayı aşan raporundaki tüm başlıklar, aşama aşama hayata geçiriliyor.







AMAÇ, ‘HAYIR’CILARIN OYLARI





‘Hayır’cıların desteğini almak için neler yapılması gerektiğinin kamuoyu araştırmalarıyla da desteklendiği raporun, son 4 aydaki ‘söylem ve eylem’ değişikliklerinin en önemli nedeni olduğu belirtiliyor.





Raporda, ‘2018’in icraat yılı ilan edilmesi ve 2019 seçimlerine odaklı bir yol haritası izlenmesi’ önerildi. 4 aydan beri Erdoğan ve parti yöneticilerin masasındaki rapordan bazı başlıklar şöyle:





– Performansı düşük teşkilatlar yönetimlerinin ve belediye başkanlarının 2019 seçimleri beklenmeden değiştirilmesi. Genel merkezde, teşkilat ve yerel yöntemlerin performansını denetleyecek ve takip edecek ekip kurulması. (22 il başkanı ve 6 belediye başkanı değişti. Değiştirilen il başkanı sayısında artış bekleniyor.)





– Partide iç çekişlemeleri körükleyen açıklamalara izin verilmemesi ve buna ilişkin denetim mekanizması kurulması. (Partide 25 kişilik sözcü ekibi belirlendi.)





– Yeni vizyon belgesi hazırlanırken, özellikle belediyelerden kaynaklı, bazı imar uygulamaları, rant iddialarına izin verilmeyeceğine ilişkin vurgu yapılması.





– Siyaset yeniden merkeze çekilmeli, . Merkezdeki seçmeni, AK Parti çatısı altında tutacak politikalar izlenmeli ve ona göre söylem geliştirilmeli.





– Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ‘çatı aday’ ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalı. Seçim ittifakına ilişkin altyapı çalışmaları yapılmalı, bu nedenle tüm kesimlerle tabanda ittifak sağlanmalı. (Partide uyum yasaları çerçevesinde seçim ittifakı ve seçim barajı gibi konular değerlendiriliyor.)





– Meral Akşener’in çalışmalarının, Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde destek bulduğu, CHP ve MHP seçmenine sıcak geldiği, AK Parti seçmeni açısından sıkıntı olmaması için kullanılan dil ve politikaların önemli olduğu belirtildi. (Parti üst düzeyde Akşener’e ilişkin değerlendirme yapmama kararı aldı.)