Angela Merkel'in en büyük isteği ne?

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'ye seyahat tavsiyelerini değiştirdik





Almanya Başbakanı Angela Merkel, Die Welt gazetesinin İstanbul'da tutuklu bulunan Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının kendisi için büyük önceliklerden biri olduğunu söyledi.







DW Türkçe'nin haberine göre, Berlin'de yayımlanan die tageszeitung gazetesine konuşan Merkel, şu ana kadar tüm çabalar sonuçsuz kalsa da, "Yücel'in tahliyesinden daha büyük bir isteği olmadığını" belirtti. Her kanaldan çaba gösterdiklerini söyleyen Merkel, "Deniz Yücel çifte vatandaş olduğu ve konsolosluk hizmetleri açısından pek fazla hakkımızın bulunmaması nedeniyle durum maalesef çok karmaşık" diye konuştu.





Merkel, "federal hükümetin Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu, Berlinli insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer tutuklular için de endişelendiğini" belirtti ve "Türkiye'ye seyahat tavsiyelerini değiştirdik ve ekonomik ilişkilerde de daha kısıtlayıcı bir tavır sergiliyoruz” dedi.