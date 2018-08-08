Samanyolu Haber /Teknoloji / Android 9 Pie yayınlandı /08 Ağustos 2018 09:40

Android 9 Pie yayınlandı

Google yeni Android sürümü Android 9 Pie'ı yayınladı.

SHABER3.COM

Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı.

Android 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda.

Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.

Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.

Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik.

Güncelleme, Google Pixel XL Google Pixel 2 Google Pixel 2 XL telefonlarında gerçekleştirilebiliyor.
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