Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nin başkanlık seçimi sonuçlandı /25 Ocak 2019 12:13

Anayasa Mahkemesi'nin başkanlık seçimi sonuçlandı

Anayasa Mahkemesi'nin başkan seçimi sonucu belli oldu.

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Anayasa Mahkemesi'nin Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda mevcut Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi
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