Anayasa Mahkemesi'nden skandal Akın İpek kararı...

Anayasa Mahkemesi (AYM), Koza Holding sahibi Akın İpek’in şirketlerine kayyum atanması gerekçesiyle yaptığı yaptığı bireysel başvuruda ihlal olmadığına karar verdi.





AYM, İpek’in ‘terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapma’ iddialarıyla hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılama ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye yaptığı başvurunun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.





İpek’in 19 Kasım 2015 tarihinde yaptığı başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını kabul etmezken, mülkiyet hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti.