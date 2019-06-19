Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi Yunanistan vatandaşı mirasçıya mülkiyet hakkını tanıdı /19 Haziran 2019 23:48

Anayasa Mahkemesi Yunanistan vatandaşı mirasçıya mülkiyet hakkını tanıdı

Ioanis Maditinos 8 Mart 2015 tarihinde, ülkeler arası karşılıklılık bulunmadığı gerekçesiyle mirasçı kabul edilmeyerek, mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

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Ioanis Maditinos, Türk makamlarından izin almadan, kendi isteğiyle Yunanistan vatandaşlığı kazandığı gerekçesiyle 1986 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Başvurucu, amcası Tanaş Maditinos 1996 yılında hayatını kaybedince, ailenin tek mirasçısı olarak kaldı.

1997’de Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Maditinos, mirasçılık belgesi talep etti. Mahkeme 1998’de başvurucunun Türk vatandaşlığını kaybettiği gerekçesiyle mirasçılık talebini reddetti, Beyoğlu’ndaki taşınmazın Hazine’ye irat kaydedilmesine karar verdi.

Maditinos 1999’da gayrimenkulün Hazine’ye devredilmesi kararının iptali ve mirasçılık belgesi verilmesi talebiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Bu talep de 2000 yılında reddedildi, karar 2001’de kesinleşti.

Son olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapan Ioanis Maditinos'un başvurusu kabul edildi. Anayasa Mahkemesi (AYM) Ioanis Matidinos’un Anayasa tarafından güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda şöyle denildi:

“AYM, başvurucunun uyuşmazlık konusu taşınmaz yönünden yargı makamlarınca mirasçılık hakkının tanınmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır.”

AYM dosyanın İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilerek yargılamanın yenilenmesine ve ihlalin giderilmesine karar verdi.

(Ali Dağlar - The Independentturkish)

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