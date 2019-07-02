Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti /02 Temmuz 2019 16:10

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti

CHP, AA'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili iptal davası açtı

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CHP, Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine (AYM) iptal davası açtı. Yüksek mahkeme, CHP'nin başvurusunu kabul etti.

CHP, 33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlayan maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi.

Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.
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