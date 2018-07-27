Anayasa Mahkemesi cezaevlerindeki işkence ve kötü muameleyi görmedi

Cezaevinde gördüğü kötü muamele ve işkenceyi yüksek mahkemeye taşıyan Mehmet Hanifi Baki için, AYM “Cezaevindeki koşulların kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna” hükmetti.





Baki, 15 Temmuz sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde kaldığı koğuşun kapasitesinin çok üstünde kişi barındırdığı, insanların yerlerde nöbetleşe yattığını dile getiren Baki, kişi sayısının azaltılması talebiyle İnfaz Hâkimliğine başvurdu.









Hâkimlik ise darbe teşebbüsü nedeniyle tutuklu sayısının çok fazla olması ve Ceza İnfaz Kurumu kapasitesinin yetersiz kalması iddiasıyla başvuruyu kabul etmedi. Baki’nin karara itirazı da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Baki daha sonra AYM’ye başvurdu.





AYM’ye bilgi gönderen cezaevi ise koğuşlar kalabalık iddialarına ise “İlerleyen süreçte odalardaki ranza ve dolap sayısının artırılması gibi birtakım tedbirler alınarak koşullarda yetersizlik oluşmamasına gayret edilmiştir. Üstelik toplu nakiller gibi yeni tedbirlerin alınması ve bazı tutukluların serbest bırakılmasıyla başvurucunun tutulduğu odadaki kişi sayısı, oda kapasitesinin altına düşürülmüştür. Başvurucunun tutulduğu odanın tuvalet ve banyosunun mahremiyete uygun olduğu; mutfak, açık havalandırma ve ortak kullanım alanının standartlara uyduğu anlaşılmıştır.” savunmasını yaptı.





Bunun üzerine AYM “Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.” kararını verdi.