Samanyolu Haber /Dünya / Anastasiadis Kıbrıs başkanlık seçimlerini kazandı /04 Şubat 2018 21:34

Anastasiadis Kıbrıs başkanlık seçimlerini kazandı

Kıbrıs İçişleri Bakanlığı, bugün ikinci turu tamamlanan başkanlık seçimlerini Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis’in kazandığını duyurdu.

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Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, başkanlık seçimlerinin bugün tamamlanan ikinci turunda kullanılan oyların tamamının sayılmasının ardından Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in seçimleri kazandığını açıkladı.
Açıklamada, kesin sayımın sonuçlarına göre Anastasiadis'in oyların yüzde 55.99'unu aldığı, rakibi Stavros Malas'ın ise oyların yüzde 44,01'ini aldığı belirtildi.

Katılım oranının yüzde 73,97 olduğu kaydedildi.

Anastasiadis'in seçimleri kazandığını Merkez Seçim Kurulu da duyurdu.
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