ANAR ve GENAR anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen iki araştırma şirketine göre, İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın önünde. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, bayramdan önce son yaptıkları ankette İmamoğlu’nun birkaç puan önde göründüğünü söyledi. AK Parti ile çalışan GENAR Genel Müdürü İhsan Aktaş da İmamoğlu’nun önde olduğunu ifade etti.







ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu ile GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın programına konuk oldular. Uslu, “Bayram öncesi 2500 kişiyle yaptığımız araştırmaya göre İmamoğlu bir kaç puan önde görünüyor” dedi. İmamoğlu’nun tutarlığının olduğunu belirten Uslu “O cephede bir değişiklik yok. Fotofiniş ile önde bitirmesine neden olan stratejisini koruyor” diye konuştu. Binali Yıldırım’ın 31 Mart seçimlerine göre çok farklı bir strateji yürüttüğünü belirten Uslu şöyle konuştu: “Arada stratejik bocalama yaşadılar. Sayın Erdoğan artık çok dahil olmuyor. Binali Yıldırım daha çok gözüküyor. Daha olumlu bir dil kullanılıyor. Beka söylemleri bitti. Gönül belediyeciliği bitti. Gönül mönül kalmadı. Adeta iki ayrı aday, iki ayrı dil var.”





PONTUS SÖYLEMİNİN ETKİSİ





“Kampanya öncesindeki en büykü sapma Pontus tartışmasıydı. Beka söylemi Kürt seçmeninin AK Parti’den kaçmasına neden oldu. Pontus söylemi de Karadenizlilerin kaçmasına neden oldu. AK Parti son 12 gün bu söylemden de uzaklaşacak. AK Parti baştan kabul eden bir parti değil. Son ana kadar İstanbul’a asılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’dan çekilmesi bu stratejinin ürünü.”





‘KARARSIZLARIN ORANI DÜŞTÜ’





“Bir önceki seçimde kararsızların oranı düştü. Teknik olarak herkes çok kararlı. Seçimin sonucunu belirleyecek olan sandığa gitme oranı. Binali Yıldırım’ın Kürt seçmeni ile barışma adımı atması doğru adımdı. Bir tarafla tamir edilirken Karadenizliler ile sorun oluştu. Pontus suçlaması insanları rencide edecek düzeye oluştu. Sayın İmamoğlu’nun Karadeniz mitingleri ile 31 Mart seçimleri arasınaki farkı karşılaştırabilirsiniz. İstanbul’da Karadenizliler çok organize ederler. AK Parti o yüzden bu dili sürdürmedi. Önce Kürt seçmenlerle sonra Pontus ile ilgili dili terketti” dedi.





‘İSTANBUL’DA TRABZONLULARIN ORANI YÜZDE 2.7’





GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş ise şöyle konuştu: “CHP’nin yüzde 35 oyu var. İYİ Parti ve HDP’den gelen oylarla yüzde 48-49’u buluyor. 31 Mart’ta adaylardan önce partiler yarıştı. Bu kez adaylar yarışıyor. Cumhur İttifakı ilk seçimde sanki kazandık havasındaydı. Biz normalde araştırma yaptık. Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı, 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde. Şimdi Yıldırım oylarını arttırmak zorunda. Türkiye’de milliyetçi bir söylem kullanabilirsiniz. Ancak İstanbul farklı. İstanbul’da Trabzonluların oranı yüzde 2.7. Bunun 1.2’si geçiş yaptı.”