ANAP'ın ittifak tercihi 3 gün sonra fark edildi... Takipçi sayısı 270, tercihi Cumhur İttifakı

Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde AKP ve MHP kurduğu Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı. Partiden yapılan açıklamada, “Kurucu genel başkanımız merhum Turgut Özal’ın siyaseti doğru okuyan, ülke çıkarlarını önceleyen politik dehası ve çağını aşan vizyoner politika anlayışıyla siyaset yapma gayreti” ile bu kararın alındığı belirtildi.





YSK’nın Anavatan Partisi’nin seçime katılmama kararının ‘hukuk cinayeti’ olarak eleştirildiği açıklamada, bu karar alınmadan önce farklı siyasi kuruluş ve yapılarla görüşüldüğü ancak ‘kendi kurumsal çıkarlarını ön planda tuttuklarının görüldüğü’ belirtildi.





16 NİSAN REFERANDUMUNDA HAYIR ÇALIŞMASI YAPMIŞTI





ANAP 16 Nisan referandumunda ‘hayır’ çalışması yürütmüş, açtığı stantlarda “Yok artık! O Kadar da değil. Ne istedinizse verdik, canımıza yetti gayrı! Hayır” propagandası ile seçmeni hayır oyu vermeye çağırmıştı.





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