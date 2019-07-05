[ANALİZ] Yine konuştu, dolar yükseldi

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği’nin 7'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Albayrak, "Türkiye kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edebilecek tecrübeler kazandı, içimiz rahat olsun." dedi.





"Türkiye artık eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Bundan sonra böyle. Eski taktikler ve teknikleri biliyorsunuz." diyen Albayrak, Türkiye'nin dünyanın en yüksek faizini ödeyen 3'üncü ülke olduğuna ise temas etmedi.





Albayrak'ın bu sözlerini kendi bakanlığının uhdesinde bulunan merkezi idare bütçesi tekzip ediyor.





FAİZE ÖDENEN PARA İKİYE KATLANDI





2019 bütçesinde faiz ödemeleri için 117 milyar TL tahsis edildi. Söz konusu tutar 2018'de 68,8 milyar TL idi. Bir yılda faize giden para ikiye katlanırken Albayrak'ın "Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil." beyanı havada kaldı.





Albayrak'ın kur artışına getirdiği izah da hayli düşündürücü: "Türk lirası değer kazanıyor, değer kaybediyor. Bu söylemde olmamak lazım. Kâh inecek kâh çıkacak."





Risk priminin iki haftada 120 baz puan düştüğünü söylerken, 500 seviyesinden 380'e indiğini ve bu seviyenin Mısır, Yunanistan ve Brezilya gibi ülkelerin risk priminin çok üzerinde olduğundan bahsetmedi.





Bakan Albayrak'a göre "dengelenme" sayesinde ekonominin toparlanmaya devam edecek. Reçetesi ise şöyle: "Seracılık noktasında, tarım noktasında enflasyon ayağıyla ilgili güçlü ayağımız devam ediyor, devam edecek."





DOLAR VE EURO YÜKSELİŞE GEÇTİ





Albayrak'ın açıklamaları piyasada nasıl karşılandı? Konuşmadan önce dolar 5,60 TL idi, Türkiye saati ile 11:50'de 5,62 TL. Euro ise 6,30 TL'den 6,33 TL'ye yükseldi. Borsa İstanbul (BİST) ise ne düştü ne çıktı.





Piyasanın Albayrak'ın sözlerine verdiği ilk tepki ekonomideki gerçeklerle bakanın çizdiği tablonun çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.





Hazine'nin iki yıllık tahvil faizi de yüzde 19,03'te çakılı kaldı. Hazine geçen sene bu vakitlerde aynı kalemde yüzde 11 faiz ödüyordu.