[ANALİZ] İhlas bu defa Borsa’da soyuyor

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Faizsiz bankacılık faaliyeti yürüten Faizsiz bankacılık faaliyeti yürüten İhlas Finans , 2001 yılında 80 bine yakın mudinin 450 milyon dolar tutarında mevduatı ile birlikte batmıştı.





Gayrimenkulden turizme, medyadan madenciliğe çok sayıda sektörde milyarlarca liralık hasılat elde eden İhlas Holding aradan geçen 18 yıla rağmen İhlas Finans mudilerine parasını ödemediği gibi küçük tasarruf sahiplerini dolandırmaya devam ediyor.









İhlas Finans 2001 yılında battı. 80 bine yakın mudinin 450 milyon dolar alacağı 18 senedir ödenmiyor.





BANKA BATIRMIŞ ŞİRKET BORSA’YA NASIL GİREBİLDİ?





Dolandırıcılığın adresi bu defa banka değil, Borsa İstanbul (BİST). Banka batıran İhlas grubu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında adeta ödüllendirildi. Gruba ait İhlas Ev Aletleri İmalat ve Sanayi Ticaret AŞ, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret AŞ, İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik ve İhlas Holding gibi 5 ayrı şirket Borsa’da işlem görüyor.





Bir tarafta ödenmeyen 450 milyon dolar borç var. Diğer tarafta halktan yeniden para toplamasına izni verilen İhlas Holding! Vatandaşı korumakla yükümlü devlet batığın fâillerini himaye ediyor.





İhlas şirketleri Borsa sicili hayli kabarık. Üzerinde en fazla manipülasyon yapılan ve bu yüzden otomatik devre kesici uygulamasına muhatap olan şirketlerin başında İhlas geliyor.





YATIRIMCININ SIRTINDAKİ KAMBUR: İHLAS





İhlas Holding ve iştirakleri hem yıllık zarar rekorları hem de sürekli değer kaybeden hisse fiyatları ile küçük yatırımcının sırtında kambura dönüştü.





Sadece Türkiye gazetesinin bağlı olduğu İhlas Gazetecilik’in seyrine bakıldığında holdingin Borsa’ya vur-kaç yapmak için geldiği ayan beyan anlaşılıyor.





14 Haziran 2010’da Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlayan İhlas Gazetecilik, 9 yılın 5 yılında zarar açıkladı. “Kârlı” diye ilan edilen yıllarda ise 600 ila 716 bin lira civarındaki kâr, hisse senedini alan binlerce yatırımcının dişinin kovuğunu doldurmadı.





İhlas, temettü (kâr payı) dağıtmama rekorunu elinde tutan nadide BIST şirketlerinden biri olarak gösteriliyor.









İhlas Holding'de hisselerin tamamı 22 Şubat 2013'te ölen Enver Ören'in oğlu A. Mücahid Ören'in üzerine kayıtlı.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ





Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 yıl üst üste zarar eden şirketlerde imtiyazlı hisselere bir nevi kayyım atama yetkisine sahip.





Ortakların bütün yetkilerinin devlete geçmesi anlamına gelen müeyyide ile karşılaşmamak için İhlas Gazetecilik ile SPK arasında danışıklı dövüş oynanıyor.





4 yıl zarar, akabinde 1 yıl düşük tutarlı kâr açıklanıyor. 2010 ve 2011’de toplam 1,3 milyon lira kâr elde eden İhlas Gazetecilik 2012 ve 2013’te zarar etti. 2014 yılında 46 milyon lira kâr elde eden şirket son 4 yıldır zarar ediyor.





Diğer borsa şirketlerinin kâr rekoru kırdığı dönemlerde İhlas'ın zarar etmesi dikkatten kaçmıyor.









İhlas Gazetecilik'in piyasa değeri son 1 yılda yüzde 40, halka arza edildiği 2010'dan bu yana yüzde 53 eridi.

İHLAS’A 10 BİN TL YATIRANIN ELİNDE 4 BİN 700 TL KALDI





İhlas Gazetecilik'te 2018 yılına ait net zarar 5,9 milyon TL oldu. Aynı dönemde hisse fiyatı da 1 liralık defter değerinin altına düştü. 2018 yılı mart ayında 1,30 TL olan İhlas Gazetecilik hissesi 7 Mart 2019’da 0,77 TL’den işlem gördü.





Bir başka ifadeyle geçen yıl 10 bin liralık İhlas Gazetecilik hissesi alan yatırımcının elinde 6 bin TL kaldı. Hisse yüzde 40 değer kaybetti.





2010’da 1,65 TL’den Borsa’da siftah yapan şirketin hisse fiyatı halihazırda 0,77 TL. Halka arzda 10 bin lira yatıran küçük yatırımcının elinde 4 bin 700 TL kaldı. 9 yılda 5 bin 300 TL buharlaştı.





SPK NİYE 1,65 TL FİYATI KABUL ETTİ?





Samanyoluhaber’e konuşan bir yatırımcı, “Şu anda ekrandaki fiyatlar uydurmadır. SPK müdahil olsun. Bizler yolunacak kaz yerine konulduk. Bu nedir ya! Hisseler en azından 1,65 liralık halka arz fiyatına gelmeli. Şayet o fiyat çoksa SPK niye pahalı fiyattan arza izin verdi? Bu planlı bir soygundur.” diyor.





Benzer kayıplar holdingin bütün şirketlerinde yaşandı. Sürekli zarar eden, temettü dağıtmayan, gün içi yükseliş ve düşüşleri ile "pes" dedirten İhlas’a her şey normalmiş gibi 2019 yılında yüzde 140 bedelli sermaye artırımı hakkı tanındı.





Sermaye artırımı için para bulamayan yatırımcı bir darbeye daha maruz kalacak. SPK, İhlas’ı ödüllendirirken, yükü yine küçük yatırımcının sırtına yükledi.









450 milyon dolar borcuna rağmen İhlas Holding'in Borsa'ya açılmasına izin verildi.





İHLAS’A GÖSTERMELİK CEZA





İhlas Finans örneğinde olduğu gibi büyük vaatlerle bu defa BİST’te küçük yatırımcıdan para toplayan Mücahid Ören’in manipülasyonları zaman zaman çuvala sığmaz hale geliyor.





Borsa İstanbul en son İhlas Gazetecilik (IHGZT) hisselerinde tedbir kararı alınmıştı.





BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, IHGZT hisseleri Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 31 Aralık 2018 günü seans açılışından itibaren 14 Ocak 2019 günü seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemedi.





Bu karar herhangi bir para ödemeden hisselerin ucuzdan alınıp kenarda tutulduğu ve belli bir seviyeye geldiğinde başkasına satılıp büyük vurgun yapıldığı anlamına geliyor.





“Kredi” diye gösterilen borç, hisse satışından elde edilen ballı kârla çok rahat ödendiği için İhlas grubu “derenin taşı ile derenin kuşlarını vuruyor”.





YATIRIMCI SPK'YA ÖFKELİ





Yatırımcılar göstermelik tedbir kararları ile İhlas’ta yasak savan SPK’ya duydukları öfkeyi saklamıyor.





Samanyoluhaber’in borsa sitelerinde yaptığı derlemeye göre küçük yatırımcılar, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören’in Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine medya grubu üzerinden açıktan destek verdiği için himaye edildiğini belirtiyor.





İşlenen sermaye piyasası suçlarının cezasız kaldığı her gün yatırımcının Borsa’ya olan itimadı sarsılıyor.

























ÖREN MUHALİF OLSAYDI ŞİRKETLERİ ELİNDEN ZORLA ALINIRDI





“SPK, Maliye ve MASAK nerede?” sorusunu yönelten bir kullanıcı, “İlgili kurumlar adam gibi patron dahil tüm üst düzey kişileri ve şirketleri titizlikle araştırsın, birçoğu devleti ve milleti dolandırmaktan içeri girer.” ifadelerini kullanıyor.





Bir başka küçük yatırımcı ise, “Muhalif olsaydı iyi paraya zorla alınırdı. Yazık bu ülkeye. Tedbir nedir ya! Neden volalite var? Adam mesela sattı ondan. Bunu da ben mi diyeyim ey SPK!” diyerek SPK’nın görevini yapmadığına dikkati çekiyor.





“MÜCAHİD ÖREN KÖŞE OLUR”





Kılıç rumuzunu kullanan küçük yatırımcı ise bedelli sermaye artırım talebi kabul edilirse soygunun devam edeceğini kaydediyor: “Maliyeti matbaada hisse bastırıp dağıtmak. Neden bedavadan soygundan vazgeçsin. Zaten gerekli yerleri de yemleme yapmışsa hemen dağıtır. Al alabildiğin kadar. O da yarın diğerleri gibi kuruşluk değere gelir, Mücahid (Ören) köşe olur.”





“İhlas Holdgin’e kayyım atansın” rumuzlu kullanıcı ise, “Yeter! Milleti Borsa’da mahvettiniz. Açgözlü pislik dolandırıcılar. Bilerek şirketlerin bilançoları zarar yazıyor. Nereye gidiyor paralar? Bunu araştıracak bir Allah'ın kulu yok mu Türkiye’de?” sorusunu yöneltiyor.





“Kılıç” hesabı adına yapılan paylaşımda Mücahid Ören’in soygun yaptığı belirtiliyor: “Mücahit sen azılı soygunculuğu babandan (Enver Ören) öğrenmişsin. Hem de azılı soyguncu olduğunu kanıtladın. Burnundan fitil fitil gelsin.”













SPK KANUNU NE DİYOR?





6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 28’inci maddesi 2’nci bendinde şu hüküm yer alıyor: “Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar. Söz konusu imtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz.”





Yatırımcı feryat ediyor, SPK oralı olmuyor. AKP’nin kurduğu “yandaş” düzeninde Türkiye gazetesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber televizyonu küçük yatırımcıdan gasp ettiği paralarla iktidarın sesi olarak yola devam ediyor.





Cem Küçük, Fuat Uğur ve Süleyman Özışık gibi gazetecileri, işadamlarını hedef göstermekten çekinmeyen isimler İhlas Medya bünyesinde istihdam ediliyor.





İHLAS FİNANS VURGUNU 2





80 bin İhlas Finans mağdurunun feryadına kulak vermeyen AKP hükümeti bu yetmezmiş gibi Mücahid Ören’in Borsa’da soygun yapmasına göz yumuyor.





Mağduriyetin geç de olsa giderilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 5 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sundu. İhlas Finans mudisi 80 bin kişiye parasının ödenmesine dair teklif AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oylarıyla reddedildi.





İhlas Gazetecilik’in halka arzından bugüne geçen 10 yıllık dönem bütün ayrıntıları ile incelendiğinde İhlas Finans vurgununun boyut değiştirerek herkesin gözü önünde devam ettiği görülecektir.





AKP destekli ve planlı soygunun sırları SPK’nın cevap vermediği şu soruda saklı: “Bilerek şirketlerin bilançoları zarar yazıyor. Nereye gidiyor paralar? Niye mağdur edilen yatırımcıyı değil de Mücahid Ören’i koruyorsunuz?”



