[ANALİZ] Havuzda kritik buluşma

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören’i kabul etti.





Gruba ait Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'da Mabeyn Köşkü’nde biraraya gelen iki isim iş dünyasındaki gelişmelerin yanısıra iç ve dış gündem maddelerini değerlendirdi.





Ören, Türkiye gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) "grubun yeni projeleri" hakkında Erdoğan'a malumat verdi.





İHA, 23 HAZİRAN'DA GÖREVE HAZIR!





Ören'in, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifeti ile iptal edilen ve 23 Haziran'da yeniden yapılması kararlaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İHA'nın da Anadolu Ajansı'na (AA) destek taahhüdünde bulunduğu da iddia edildi.





Desteğin mahiyeti ise sır gibi saklanıyor. AA ile baş edemeyen muhalefet için İHA'nın alacağı rol yeni soru işaretlerini kapı aralayacak.





AA'nın seçim sonuçlarını nasıl manipüle ettiğinde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyların sayımı devam ederken dakika dakika ispat etmişti.





İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mabeyn Köşkü'nde 1 saate yakın başbaşa görüştü.





ZAMANLAMASI MANİDAR ZİYARET





Ekonomik krizle boğuşan işadamlarının AKPmilletvekillerine bile ulaşmakta zorlu çektiği bir dönemde Ören doğrudan Erdoğan ile görüşebildi.



1 saate yakın süren görüşme İhlas grubunun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından nasıl himaye edildiğini bir kere daha gözler önüne serdi.





2001 yılında batan İhlas Finans'ta 450 milyon dolar alacağı bulunan 80 bine yakın mudinin feryadına kulak tıkayan Erdoğan sık sık Ören ile buluşuyor ve İhlas Holding'e ait şirketlere ihalelerden gazete ve televizyon ilanlarına kadar her nevi desteği veriyor.





Gaziosmanpaşa'da 1,5 milyar TL tutarında kentsel dönüşüm ihalesi daha önceki Toplu Konut İdaresi'nin verdiği hasılat paylaşımı ihalelerini bile gölgede bıraktı.



