[ANALİZ] Havuzda kritik buluşma

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören’i kabul etti.
Gruba ait Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'da Mabeyn Köşkü’nde biraraya gelen iki isim iş dünyasındaki gelişmelerin yanısıra iç ve dış gündem maddelerini değerlendirdi.
Ören, Türkiye gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) "grubun yeni projeleri" hakkında Erdoğan'a malumat verdi.
İHA, 23 HAZİRAN'DA GÖREVE HAZIR!
Ören'in, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifeti ile iptal edilen ve 23 Haziran'da yeniden yapılması kararlaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İHA'nın da Anadolu Ajansı'na (AA) destek taahhüdünde bulunduğu da iddia edildi.
Desteğin mahiyeti ise sır gibi saklanıyor. AA ile baş edemeyen muhalefet için İHA'nın alacağı rol yeni soru işaretlerini kapı aralayacak.
AA'nın seçim sonuçlarını nasıl manipüle ettiğinde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyların sayımı devam ederken dakika dakika ispat etmişti.
İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mabeyn Köşkü'nde 1 saate yakın başbaşa görüştü.
ZAMANLAMASI MANİDAR ZİYARET
Ekonomik krizle boğuşan işadamlarının AKPmilletvekillerine bile ulaşmakta zorlu çektiği bir dönemde Ören doğrudan Erdoğan ile görüşebildi.
1 saate yakın süren görüşme İhlas grubunun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından nasıl himaye edildiğini bir kere daha gözler önüne serdi.
2001 yılında batan İhlas Finans'ta 450 milyon dolar alacağı bulunan 80 bine yakın mudinin feryadına kulak tıkayan Erdoğan sık sık Ören ile buluşuyor ve İhlas Holding'e ait şirketlere ihalelerden gazete ve televizyon ilanlarına kadar her nevi desteği veriyor.
Gaziosmanpaşa'da 1,5 milyar TL tutarında kentsel dönüşüm ihalesi daha önceki Toplu Konut İdaresi'nin verdiği hasılat paylaşımı ihalelerini bile gölgede bıraktı.
ÖREN MUHALİF OLSAYDI ŞİRKETLERİ ELİNDEN ZORLA ALINIRDI
İhlas Holding'te mağdurları yüzüstü bırakan AKP hükümeti, İhlas'ın Borsa İstanbul'da (BİST) küçük yatırımcının sırtından 100 milyonlarca lira kazanmasına da göz yumuyor.
Borsa yatırımcılarının mesajlarının yayımlandığı bloglarda ve internet sitelerinde İhlas'ın patronu Mücahid Ören'in AKP'ye verdiği medya desteğinin karşılığında BİST'te nasıl vurgun yaptığına dikkati çeken yüzlerce mesaj var.
BİRÇOĞU DEVLETİ VE MİLLETİ DOLANDIRMAKTAN İÇERİ GİRER
Samanyoluhaber'in derlediği mesajlardan birinde “SPK, Maliye ve MASAK nerede?” sorusunu yönelten bir kullanıcı, “İlgili kurumlar adam gibi patron dahil tüm üst düzey kişileri ve şirketleri titizlikle araştırsın, birçoğu devleti ve milleti dolandırmaktan içeri girer.” ifadelerini kullanıyor.
Bir başka küçük yatırımcı ise, “Muhalif olsaydı iyi paraya zorla alınırdı. Yazık bu ülkeye. Tedbir nedir ya! Neden volalite var? Adam mesela sattı ondan. Bunu da ben mi diyeyim ey SPK!” diyerek SPK’nın görevini yapmadığına dikkati çekiyor.
“MÜCAHİD ÖREN KÖŞE OLUR”
Kılıç rumuzunu kullanan küçük yatırımcı ise bedelli sermaye artırım talebi kabul edilirse soygunun devam edeceğini kaydediyor: “Maliyeti matbaada hisse bastırıp dağıtmak. Neden bedavadan soygundan vazgeçsin. Zaten gerekli yerleri de yemleme yapmışsa hemen dağıtır. Al alabildiğin kadar. O da yarın diğerleri gibi kuruşluk değere gelir, Mücahid (Ören) köşe olur.”
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) senelerdir tek kuruş temettü (kâr payı) dağıtmadığı halde İhlas'ın borsada işlem gören bütün şirketlerine "bedelli sermaye artırımı" izni verdi.
Şirketlerin içini boşaltılmasına seyirci kalan SPK sermaye açığının giderilmesi için küçük yatırımcının sırtına binilmesine göz yumdu.
"YETER! İHLAS'A KAYYIM ATANSIN"
“İhlas Holdgin’e kayyım atansın” rumuzlu kullanıcı ise, “Yeter! Milleti Borsa’da mahvettiniz. Açgözlü pislik dolandırıcılar. Bilerek şirketlerin bilançoları zarar yazıyor. Nereye gidiyor paralar? Bunu araştıracak bir Allah'ın kulu yok mu Türkiye’de?” sorusunu yöneltiyor.
“Kılıç” hesabı adına yapılan paylaşımda Mücahid Ören’in soygun yaptığı belirtiliyor: “Mücahit sen azılı soygunculuğu babandan (Enver Ören) öğrenmişsin. Hem de azılı soyguncu olduğunu kanıtladın. Burnundan fitil fitil gelsin.”
AKP destekli ve planlı soygunun sırları SPK’nın cevap vermediği şu soruda saklı: “Bilerek şirketlerin bilançoları zarar yazıyor. Nereye gidiyor paralar? Niye mağdur edilen yatırımcıyı değil de Mücahid Ören’i koruyorsunuz?”
İHLAS FİNANS VURGUNU 2
İhlas Finans soygununda 80 bin mudinin mağduriyetinin geç de olsa giderilmesi için Cumhuriyet Halk Parisi (CHP), 5 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir kanun teklifi sundu.
İhlas Finans mudisi 80 bin kişiye parasının ödenmesine dair teklif AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oylarıyla reddedildi.
Yatırımcı feryat ediyor, SPK oralı olmuyor. AKP’nin kurduğu “yandaş” düzeninde Türkiye gazetesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber televizyonu küçük yatırımcıdan gasp ettiği paralarla iktidarın sesi olarak yola devam ediyor.
HAVUZUN SUYU TÜKENİNCE...
Ören de iktidara diyet borcunu ödemek için Cem Küçük, Fuat Uğur ve Süleyman Özışık gibi işadamlarını hedef göstermekten çekinmeyen isimleri "gazeteci" diye İhlas Medya bünyesinde istihdam ediliyor.
Malum ekonomik kriz şartları giderek ağırlaşıyor. Kriz sırtını kamu kaynaklarına yaslayanları da vurdu. Artan dolar ve üç ayda bir zam gelen gazete kâğıdı sebebiyle Erdoğan'ın kurduğu medya havuzu sus tutmuyor.
İstanbul seçiminin kaybedildiği 31 Mart'tan bu yana havuza gelen kaynaklar da birer birer kuruyor.
Ören'in Erdoğan ile Mabeyn'de yaptığı son görüşmede ele alınan "yeni projeler" İhlas'a yapılacak yeni kıyakların ambalajlanmış halinden ibaret.