Samanyolu Haber /Ekonomi / Analist Zelyut'tan doları olanlara kritik uyarı /11 Haziran 2019 21:11

Analist Zelyut'tan doları olanlara kritik uyarı

Döviz kuru, Brunson krizinden bu yana Türkiye’de ana gündemlerden biri. ABD ile yaşanan S-400 gerilimi üzerinden gündeme gelen CAATSA yaptırımları ile dövizde yeni dalgalanmalara yol açtı.

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 S-400’lerin teslimatının gecikeceğine yönelik beklentiler piyasada hükümetin riske girmeyeceği yorumlarına yol açıyor.Analist Evren Devrim Zelyut da iktidarın CAATSA yaptırımlarını göze alacağını düşünmeyenlerden.  

“Doları olanlara uyarı, tüm tahminler değişecek” diyen Zelyut, Merkez Bankası’nın 12 Haziran’da açıklayacağı faiz kararına dikkat çekerek, bir indirim olması durumunda doların tekrar 6 lira seviyesine doğru çıkabileceğini kaydediyor.

Zelyut, faiz indirimi için Türkiye’de şu an için uygun bir ortam olmadığının altını çiziyor.

“Doların gerçek patronu ABD” diyen ekonomist, Amerikan Merkez Bankası Fed’den gelecek sinyallerin faizi indirmesinin konuşulduğunu dile getiriyor ve ekliyor:

“İşte bu dolar/TL’deki tüm hesapları değiştirecek. 50 puanlık bir indirim söz konusu. Fed’in temmuz, eylül ve aralık aylarındaki toplantıda faiz indirmesi potaya girdi. Temmuzda başlayacak bu faiz indirimi serisi Türkiye’deki kurun yukarı gidişine bir bariyer oluşturur ve yatay bir hareket görürüz. S-400 konusu da aşıldığı an kurda ciddi bir gerileme olur. Artık dolara yatırım yapma gözüyle bakmaktan yavaş yavaş vazgeçme zamanımız geldi. Ancak CAATSA yaptırımları devreye girerse kurun 7-8 lira olması beklenebilir." 

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