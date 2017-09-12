Anadolu insanı ineğini değil arabasını satıyor!

Hürriyet gazetesi yazarlarından Nuran Çakmakçı bugün dersanelerin kapatılması sonrası Türkiye'deki sınav ve sınavlara hazırlık gerçeğini köşesine taşıdı.





Gazete o yazıyı "Özel öğretmene hücum" başlığıyla birinci sayfadan okurlarına duyurdu.







Haberde "Bu yıl çocukları TEOG ve YGS'ye girecek veliler dersanalerin kapanmasıyla özel öğretmenlere yöneldi.





HER YIL BİR ARABA PARASI





Bazı popüler garantili öğretmenlerin fiyatları profesör vizitesi kadar oldu. Anne babaların bir yılda harcadıkları bir araba parasına denk geliyor. Ancak bu hocalarda öğle her çocuğu kabul etmiyor. " İfadelerine yer verildi.





Çakmakçı'nın yazısı ise şöyle:





Öğretmenlerin sınav vizitesi





Gelecek hafta tüm okullarda ders zili çalacak. Aileler heyecanlı, koşuşturma içinde. Ama bu yıl çocukları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ya da Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek olanlar kaygılı, şaşkın. Çünkü, dershanelerin kapanmasıyla sınava hazırlık konusunda deneyimsizler. Bazı dershane ve etüt merkezleri el altından velilere hizmet veriyor vermesine de, yasal olmadıkları için her an kapılarına mühür vurulabilir.







Velilerin bu durumda tek ilacı okulların açtığı kurslar. Onların da yetmeyeceğini düşünen bazı aileler, çocuklarının iyi bir lise ya da üniversiteye girişi için, maddi yönden zorlansalar da özel derslere yöneliyor. Bu durumu fırsata çeviren bazı popüler öğretmenler, ders ücretlerini profesör vizitesi kadar yükseltti desem yalan olmaz. Duyduğuma göre “garantili” bazı hocaların ücreti 500 TL’yi geçmiş bile. Ancak bu hocalar da her öğrenciyi kabul etmiyor, araya birilerini koyup randevu alanların çocuklarını da minik bir sınavdan geçirip, kazanma olasılığı yüksek olanları kabul ediyor.





Ama hemen gözünüz korkmasın. Daha mütevazı olanları da var. Onlar da kiraladıkları dairede ya da kendi evinde özel derslere yarı fiyatına başlamış durumda, ücretler 200 TL civarı. Üniversiteli birinden ders almanın bedeli ise bunun yarısı kadar.





Her ne kadar okulda dersi dinleyen sınavda başarılı olur, söylemi doğruysa da, kısa sürede soru çözme ve test tekniklerini öğrenme, eksikleri tamamlama için izlenen bu yolun bedeli iyi bir otomobil parasına denk geliyor. Bu iş de piyasada isim yapmış hocalara yarıyor, viziteleri arttıkça artıyor.