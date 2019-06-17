Anadolu Efes-Fenerbahçe finalinde seri 3-2'ye geldi

Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup eden lacivert beyazlılar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde durumu 3-2’ye getirdi.





Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin 5. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.







Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisi beşinci maçında Anadolu Efes konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup etti ve seride 3-2’ öne geçti.





İlk yarı





Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman maça Shane Larkin, Vasilije Micic, Krunoslav Simon, Adrien Moerman ve Bryant Dunston beşiyle çıktı.





Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic ise sahada Ali Muhammed, Kostas Sloukas, Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu beşini görevlendirdi.





Anadolu Efes ilk çeyrek sonuna 27-20 önde girdi ancak ikinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko farkı eritti.





İkinci çeyrek Anadolu Efes'in 2 sayı üstünlüğüyle sona erdi: 39-37.





İkinci yarı





Üçüncü periyoda ev sahibi ekip etkili başladı. Bu çeyrekte toplam 27 sayı bulan Ergin Ataman'ın öğrencileri periyodu 66-47 önde tamamladı.





Büyük bir heyecana sahne olan son çeyreğe ise Fenerbahçe Beko tempolu başladı. Ancak Anadolu Efes farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 86-76 skorla kazandı.





Serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 20:00'de Fenerbahçe Ülker Arena'da oynanacak.





Tek değişiklik Efes'te





Final serisinin 4. maçının kadrosuna göre tek değişikliği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yaptı.





Ataman, yabancı oyuncu kuralından dolayı Brock Motum, Rodrigue Beaubois, James Anderson ve Tibor Pleiss'i kadroya almadı.





Tecrübeli başantrenör, serinin dördüncü maçında kadroda olmayan Krunoslav Simon'a şans verdi. Ataman, o karşılaşmada forma giyen Beaubois'ya kadroda yer vermedi.





Sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe Beko ise aynı kadroyla mücadele etti.





Taraftardan yoğun ilgi





Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin 5. maçına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.





Ev sahibi Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulan biletler bir gün öncesinden tükenirken, Fenerbahçe Beko taraftarları da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.





Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi tribünden izledi.