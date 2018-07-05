Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı'nın turizmi şişirdiği haber bakın nasıl patladı.... /05 Temmuz 2018 17:00

Anadolu Ajansı'nın turizmi şişirdiği haber bakın nasıl patladı....

Türkiye, bir ekonomik krize doğru adım adım yol alıyor. Döviz kurlarındaki rekor

SHABER3.COM

Türkiye, bir ekonomik krize doğru adım adım yol alıyor. Döviz kurlarındaki rekor artışın yanına son olarak enflasyon rakamlarının son 14 yılın zirvesine çıkması eklendi.

Vatandaşın alım gücü azalırken Anadolu Ajansı, turizmde toz pembe bir tablo çizen habere imza attı.

Ahval News.com'un derlediği habere göre  başta Hürriyet olmak üzere birçok sitede “Otellerde yüzde 100 doluluk” başlıklarıyla servis edillen haberin perde arkası  bambaşka.

Çok basit bir arama yöntemi ile AA’nın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılabiliyor. Booking ve Trivago gibi tatil sitelerine girip 6-13 Temmuz arası 1 haftalık tatil seçeneklerine tıkladığınızda çok sayıda müsait otel bulabiliyorsunuz.



Sadece Bodrum’da bir yoğunluk gözlemlenirken yine de yüzde 100 doluluktan bahsetmek mümkün değil. Çeşme ve Kuşadası gibi yerlerde ise bu durum daha çok seçeneğin önünüze çıkmasıyla sonuçlanıyor.



Peki, AA’nın haberinde bu bilgi hangi kaynaklara dayandırılıyordu?

AA’nın haberini “Turizmde yaz bereketi başladı: Otellerde yüzde 100 doluluk” başlığıyla internet sitesinden yayımlayan Hürriyet’in haberinde, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık’ın “Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Önümüzdeki üç aylık dönem bu doluluk oranlarında geçecek. Sadece güney ve batıda değil Karadeniz'de de bu doluluk oranlarını göreceğiz” ifadelerine yer veriliyor.



Haberin devamında ise şu yorum dikkat çekiyor:

“Türkiye'de tatilini geçirmek isteyen yabancı turistlerin erken rezervasyonlarla tırmanışa geçen taleplerinin yanı sıra 24 Haziran'daki seçimler ile üniversite sınavının sona ermesi sonrasında iç turizmde yaşanan hareketlilik, turizmde yaz bereketini de beraberinde getirdi.”



T24 ise, AA’nın haberini hiçbir kaynak belirtmeden Hürriyet’in internet sitesinde yer alan ifadelerden birebir aktarırken “Kriz, enflasyon turizmi etkilemedi; oteller yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı” başlığıyla haberi servis eden haber sitelerinden.
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