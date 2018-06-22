Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı'ndan sonra Milliyet de 'seçim sonuçlarını' yayınladı.... /22 Haziran 2018 11:34

Anadolu Ajansı'ndan sonra Milliyet de 'seçim sonuçlarını' yayınladı....

24 Haziran Pazar günkü seçime sayılı saatler kalırken, AKP'ye yakınlığı ile bilinen televizyon kanalları ve gazeteler, 'sehven' seçim sonuçlarını açıklamaya başladı

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...


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21 Haziran Perşembe günü, TVNet'teki 'Akıl Odası' isimli programda, Anadolu Ajansı'na (AA) ait tablolarla seçim sonuçlarının ekrana akıtılmasının ardından bu kez de Milliyet benzer bir skandala imza attı. 

Milliyet.com.tr üzerinden paylaşılan sonuçlarda Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52'yi aşmış gösterilirken, HDP de baraj altı kalmış görünüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının Milliyet'e tepki göstermesinin ardından, seçim sonuçları milliyet.com.tr'den kaldırılırken, gazeteden bir özür açıklaması geldi.

O açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milliyet.com.tr geliştirme çalışmaları sırasında Anadolu Ajansı’nın yaptığı test yayının datalarının yer aldığı test seçim sayfası mobil ana sayfada teknik bir hata sonucu yayına verilmiştir.

Okuyucularımızdan özür dileriz.”


Benzer bir açıklama da TVNet'ten yapıldı. Kanal da kendisini, 'AA test yayınının yanlışlıkla ekrana verilmesi' argümanı ile savunurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın AA'ya talimat vererek, Erdoğan'ın oylarını yüzde 52 olarak göstermesini istediğini iddia etmişti.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan duyuruda, yaklaşan  seçimler öncesinde sadece medya kuruluşlarına gönderilen test yayınlarının kamuoyuna 'Gerçek seçim sonucu' şeklinde yansıtılmasının, gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışması olduğu görüşü savunularak, "Önceki gün yapılan ve medya kuruluşlarına  gönderilen test yayınında da son seçimin sonuçları baz alınmış olup, seçime katılmamış olan partiler ve adaylar için rasgele oy dağılımları yapılmıştır. Ayrıca temsili oy dağılımlarının buna göre yapılacağı da önceden medya  kuruluşlarına bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi. 
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