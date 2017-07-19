Anadolu Ajansı Suriye'deki ABD askerlerinin yerini ifşa etti

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri'ni eğitmek için kurduğu askeri kampların yerlerini ve buradaki konuşlanan askeri personelin sayısını ifşa etmişti.







Anadolu Ajansı'nın yayınladığı listeye göre ABD, Suriye Demokratik Güçleri'nin 200 mil mesafeye yayılan hakimiyet alanının tamamında varlık gösteriyor. Anadolu Ajansı, bu alan üzerindeki ABD birliklerinin sayısını listeledi ve Fransız özel kuvvetlerinin varlığını da belirtti.





Bunun öncesinde ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde iki ayrı askeri üssünün yer aldığı zaten biliniyordu. Bu askeri üslerden biri, Haseke'nin kuzeyinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırında bulunan Rimelan'da diğer ise Kobane yakınındaki Harab İşk'te yer alıyor.





2016 yılının kasım ayında kurulan Rimelan üssü, yolcu uçaklarının iniş-kalkış yapabileceği kadar büyükken, Kobane'nin güneyinde yer alan Harab İşk üssü ise sadece askeri helikopterlerin iniş-kalkış yapabileceği, görece daha küçük bir askeri üs olmasıyla biliniyor.





Anadolu Ajansı tarafında hazırlanan haberde yer alan bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD'ye ait Suriye Demokratik Güçleri militanlarını askeri eğitim vermek, operasyon planlaması ve Rakka kentindeki IŞİD hedeflerini bombalamak amaçlarıyla kullanılan 8 ayrı askeri üs daha bulunuyor.





Anadolu Ajansı'nın iddiasına göre, Haseke'de 3 ayrı askeri üs bulunuyor; bu üç üs, Suriye Demokratik Güçleri militanlarına askeri eğitim vermek üzere kullanılıyor. Anadolu Ajansı, bu üç üste bulunan ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı askeri personel sayısını vermeyi de ihmal etmedi.





Geçtiğimiz ağustos ayında ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından IŞİD'den geri alınan Halep'in kuzeyindeki Menbic kentinde ise ABD'ye ait 2 ayrı askeri karakol yer alıyor.





The Daily Beast'ten Roy Gutman'ın haberine göre, Florida, Tampa merkezli ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Albay Joe Scrocca, Anadolu Ajansı'nın söz konusu haberine tepkili.





Albay Joe Scrocca, "Belirli birliklerin sayı ve yerlerinden bahis açılması, düşmana koalisyon ve müttefiklerini tehlikeye atabilecek hassas taktik bilgiler sağlayacak" dedi.





Scrocca, "Bu tür bilgileri yayınlamak mesleki olarak sorumsuzca olacak ve koalisyonu tehlikeye atacak herhangi bir bilgiyi yaymaktan kaçınmanızı rica ediyoruz" dedi.





Yine CENTCOM sözcülerinden John Thomas, Daily Beast'in koalisyona operasyonel verilerin ayrıntılarını "ilgili kişilerin hayatlarını tehlikeye atacağı" gerekçesiyle yayınlamama çağrısında bulundu.