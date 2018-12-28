Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı sessizliğe gömüldü: İşte bu yüzden AA'dan haber almayın... /28 Aralık 2018 17:37

Anadolu Ajansı sessizliğe gömüldü: İşte bu yüzden AA'dan haber almayın...

Suriye ordusunun Menbiç merkezine girdiği haberi birçok uluslarası ajans tarafından son dakika olarak duyurulurken, Anadolu Ajansı konuya ilişkin tek bir habere dahi yer vermedi.

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Anadolu Ajansı (AA), Suriye ordusunun Menbiç kent merkezine girmesi sonrası sessizliğe gömüldü. Olayın üzerinden bir saatten fazla bir süre geçmesine rağmen haber tüm dünyada son dakika olarak duyurulurken AA'dan hala bir ses çıkmış değil.

Her yerde Menbiç haberleri yer alırken, aynı saatlerde ajansın Suriye Türkmenlerinin Türkiye'yi operasyona davet ettiği bir haberi paylaşması da dikkat çekti.

AA'DAN İLK PAYLAŞIM

Anadolu Ajansı, uzun süre sonra konuya ilişkin ilk paylaşımında, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un operasyon öncesi yaptığı açıklamayı duyurdu.

Paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Türkiye'nin gerçekleştireceği) Operasyona Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.
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