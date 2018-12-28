Anadolu Ajansı sessizliğe gömüldü: İşte bu yüzden AA'dan haber almayın...

Anadolu Ajansı (AA), Suriye ordusunun Menbiç kent merkezine girmesi sonrası sessizliğe gömüldü. Olayın üzerinden bir saatten fazla bir süre geçmesine rağmen haber tüm dünyada son dakika olarak duyurulurken AA'dan hala bir ses çıkmış değil.





Her yerde Menbiç haberleri yer alırken, aynı saatlerde ajansın Suriye Türkmenlerinin Türkiye'yi operasyona davet ettiği bir haberi paylaşması da dikkat çekti.



