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Anadolu Ajansı abonelerine ilk sonuçları ekrandan geçmedi
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Anadolu Ajansı abonelerine ilk sonuçları ekrandan geçmedi
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24 Haziran 2018 18:08
Anadolu Ajansı abonelerine ilk sonuçları ekrandan geçmedi
Seçimleri takip eden ajanslar geçmişte ilk verileri aboneleriyle paylaşır, onlar da bu sonuçları yasak kalkana kadar paylaşmaz ancak yorum olarak konuşurdu. Buy seçim öyle olmadı
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Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal tarafından da yayında paylaşılan duruma göre Anadolu Ajansı seçim sonuçları verilerini erkenden girmeye başlamadığını belirtti. YSK'da da gazetecilerle ilk veriler paylaşılmadı.
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