Samanyolu Haber /Dünya / Amsterdam Havaalanı'nda bomba paniği /01 Ocak 2019 02:37

Amsterdam Havaalanı'nda bomba paniği

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.
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