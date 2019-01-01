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Amsterdam Havaalanı'nda bomba paniği
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Amsterdam Havaalanı'nda bomba paniği
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01 Ocak 2019 02:37
Amsterdam Havaalanı'nda bomba paniği
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.
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