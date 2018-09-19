Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalılara çok farklı konuştu: İş dünyasının etkilenmesini istemem /19 Eylül 2018 22:44

Amerikalılara çok farklı konuştu: İş dünyasının etkilenmesini istemem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'li işadamlarıyla yaptığı bir toplantıda yaptığı değerlendirmelerde, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Gerekli adımları atacağız" dedi.

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Erdoğan, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemediğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelir. Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum" diye konuştu.
Açıklamasında Erdoğan, "Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır. Sorunlar diploması ile çözülürken iş dünyasını iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. Türkiye ihtiyaçlara göre gereken düzenlemeleri yapmaya devam edecektir. Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaret ile güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

- Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir.

- Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek.

- İhtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri sürdüreceğiz.

- ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Gerekli adımları atacağız.

- Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır.

- Yatırımlara yapılan düzenlemeler iş dünyasından gelen taleplere göre yapılıyor.

'SİYASİ KONULAR EKONOMİK KONULARLA KARIŞTIRILMAMALI'

- Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum.

- Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelemenin önemine işaret ediyor.

- ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor.
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