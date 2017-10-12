Amerikalı papaza uydurdukları senaryo 6 yıllık ses kaydıymış..

Türkiye ve ABD arasında vize krizine neden olan konulardan biri de Amerikalı din adamı Papaz Andrew Brunson'un iki kez üst üste tutuklanmasıydı.

Havuz'un tetikçi gazetelerinden sabah bugün ilginç bir habere imza attı. Kim tarafından kaydedildiği belli olmayan bir ses kaydı yayınlayan Yeni Asır gazetesindeki haberde Yeşilçam filmlerini bile kıskandıracak bir senaryo yazıldı

Erdoğan'ın ABD'lilere sorduğu "Bu ajanlar konsolosluğa nasıl sızıyor?" sorusuna cevap aranan haberde 10 Aralık'ta tutuklanan Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydının metni yayımlandı. İddiaya göre kayıtta Brunson'ın bir gence ABD'de özel harp asker ve subaylarının kullandığı bir su arıtma cihazı, 5 gün aç kalması halinde bile yüksek kalori alabileceği haplar ile soğuk ve sıcağa dayanıklı özel bir fular verdiği anlaşılıyor.