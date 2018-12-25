Amerikalı öğrencinin ölümü nedeniyle Kuzey Kore'ye 501 milyon dolar ceza

Warmbier’ın ailesi Nisan ayında Kuzey Kore yönetimi hakkında dava açmışlardı. 22 yaşındaki öğrenci koma halindeyken Amerika’ya teslim edilmiş ve Amerika’ya getirildikten birkaç gün sonra da hayatını kaybetmişti. Uzmanlar gencin ölüm nedenini oksijen eksikliği ve beyne yeterli oranda kan gitmemesi olarak açıklamışlardı.

Washington’daki Bölge Mahkemesi Yargıcı Beryl Howell verdiği kararda, “Kuzey Kore, Otto Warmbier’ın hukuk dışı şekilde tutsak edilmesi, işkence görmesi ve ölümünden ayrıca anne ve babası Fred ve Cindy Warmbier’ın çektiği acılardan sorumludur” ifadelerini kullandı.





Pyongyand yönetimiyse gencin ölüm sebebinin gıda zehirlenmesi ve uyku ilaçları kaynak olduğunu belirterek işkence iddialarını reddetti.





Otto’nun anne ve babası yaptıkları açıklamada, “Amerika’nın şeffaf ve adil yargı sistemine minnettarız. Bu kararla tüm dünya Kim rejiminin Otto’nun ölümünden yasal ve ahlaki olarak sorumlu olduğunu görebilir. Biz oğlumuza adalet konusunda verdiğimiz sözü yerine getirmek adına bu davayı açtık ve yargıç Howell’ın kararı bizim bu mücadelemizde önemli bir adım oldu” dedi.





Yargıç Howell’ın bu kararı standart bir yargılama usülüne göre taraflardan birinin davada temsil edilmediği durumlarda alınmış bir karar. Yabancıların dava edildiği bu tarz mahkemelerde genelde sonucu yürürlüğe sokmak son derece zor oluyor.





Amerika mahkemeleri bu gibi durumlarda yabancı kişi yada kurumların Amerika’daki mal varlıkları üzerinden cezanın tahsilatı yoluna gidebiliyor. Ancak bu Kuzey Kore konusunda mümkün değil çünkü yaptırımlar dolayısıyla Kore’nin Amerikan finans sistemi içerisinde bir varlığı bulunmuyor.





Mahkeme kararı Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer görüşmeler açısından da önemli bir döneme denk gelmiş oldu.





Başkan Donald Trump Warmbier’in boşuna ölmediğini, onun ölümüyle başlayan sürecin kendisiyle Kuzey Kore lideri arasındaki tarihi zirvenin yolunu açtığını söylemişti.





Trump Pazartesi günü de Twitter’dan yayınladığı mesajında ekibiyle birlikte Kim Jong Un’la bir sonraki zirveye ilişkin çalıştıklarını belirtti.





Ancak Trump bir sonraki zirvenin nerede ne zaman olacağına dair detay paylaşmadı.





Virginia Üniversitesi öğrencisi Otto Warmbier Ocak 2016’da turist olarak gittiği Kuzey Kore’de hapse atılmış ve 17 ay hapiste kalmıştı. Kuzey Kore devlet medyası Warmbier’ın otelden üzerinde propaganda amaçlı bir slogan bulunan bir nesneyi çalmaya çalıştığını bu sebeple de 15 yıl hapse mahkum edildiğini haber vermişti.