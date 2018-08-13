Samanyolu Haber /Spor / 'Amerika'daki adam var ya Allah cezasını versin onun bizi mahvetti' /13 Ağustos 2018 16:52

'Amerika'daki adam var ya Allah cezasını versin onun bizi mahvetti'

Katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a dair açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Trump bizi mahvetti, Allah kahretsin onu" sözleriyle artan döviz kuruna tepki gösterdi. Albayrak'ın sözleri The Sun Gazetesi'ne manşet oldu.

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir TV programında açıklamalar yaparken ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.

'ALLAH CEZASI BİZİ MAHVETTİ' 

Döviz kuru nedeniyle transfer yapmanın zorlaştığını dile getiren Albayrak, “Amerika’daki var ya bir adam Allah kahretsin. O Allah’ın cezası bizi mahvetti. Hocayla, başkanla beraber çok titiz çalışma içindeyiz. Cicim ayları geçti. Muhakkak transfer yapacağız. Akşamdan sabaha kadar maçı izliyoruz hocayla beraber” dedi.
 
Oyuncu satma konusunda da zorluklar yaşadıklarını belirten deneyimli yönetici, “Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarf edecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş. Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur” ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan Jason Denayer transferi hakkında açıklama yapan Albayrak, “İsim veremem ama başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı çok iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçmiştir. Bu, bütün kulüpler için geçerlidir” şeklinde konuştu. 
 
Öte yandan İngiliz The Sun Gazetesi, Albayrak'ın bu sözlerini manşetten gösterdi:
 
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