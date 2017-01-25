Samanyolu Haber /Gündem / Amerika'da ilginç kaza Kaza anı kamerada /25 Ocak 2017 02:54

Amerika'da ilginç kaza Kaza anı kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yer alan North Salt Lake şehrinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Büyük bir kaza 2 yaralı ile atlatıldı.

Amerika'da ilginç kaza!

Kar altında devam eden yolculuk büyük bir kaza ile noktalandı. Bir aracın yol kamerasından kaydedilen kaza oldukça ucuz atlatıldı. Bir hem zemin geçitten karşılıklı geçmekte olan aynı şirketin kargo TIR'I felaket ile burun buruna kaldı. Hem zemin geçitin uyarı işaretlerinin çalışmaması sonucu bir TIR son anda kurtardı diğerine Tren hızla çarptı.   

Olayla ilgili yapılan soruşturma , geçit kapaklarının kalktığını ve normalde trenin yaklaştığını gösteren yanıp sönen ışıklar ve çanlar aktif olmadığı anlaşıldı.  


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Amerika'da ilginç kaza!

Amerika'da ilginç kaza!

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