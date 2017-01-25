Amerika'da ilginç kaza Kaza anı kamerada

Kar altında devam eden yolculuk büyük bir kaza ile noktalandı. Bir aracın yol kamerasından kaydedilen kaza oldukça ucuz atlatıldı. Bir hem zemin geçitten karşılıklı geçmekte olan aynı şirketin kargo TIR'I felaket ile burun buruna kaldı. Hem zemin geçitin uyarı işaretlerinin çalışmaması sonucu bir TIR son anda kurtardı diğerine Tren hızla çarptı.





Olayla ilgili yapılan soruşturma , geçit kapaklarının kalktığını ve normalde trenin yaklaştığını gösteren yanıp sönen ışıklar ve çanlar aktif olmadığı anlaşıldı.







