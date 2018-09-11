Samanyolu Haber /Gündem / Amerika’yı ‘Florence’ ciddi şekilde tehdit ediyor . Hazırlıklar başladı /11 Eylül 2018 08:25

Amerika’yı ‘Florence’ ciddi şekilde tehdit ediyor . Hazırlıklar başladı

Amerika’nın Kuzey Carolina eyaletinde yetkililer Outer Banks bölgesinde yaşayanların bölgeyi terketmesini istedi. Bunun nedeni yaklaşmakta olan Florence kasırgası. Florence, bu yıl Amerika’nın doğu kıyılarını tehdit eden ilk kasırga.

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Saatteki hızı 185 km olan Florence, Ulusal Meteoroloji Dairesi’ne göre şu anda 3. kategoride bir kasırga konumunda.

Kasırganın Perşembe günü Carolina eyaletlerine vardığında çok tehlikeli bir hal almış olacağı uyarısında bulunuluyor.

Sıcak Atlantik sularında ilerledikçe kasırganın daha da güçlendiği belirtiliyor.

Outer Banks’i de kapsayan Dare Bölgesi Acil Yönetimi, bölgedeki Hatteras Adası’nın tamamının tahliye emri altında olduğunu, diğer kesimlerin de Salı günü öğlen saatine kadar terkedilmesi gerektiğini kaydetti.

Kasırga rüzgarlarının Carolina eyaletlerinde Çarşamba akşamı etkisini hissettirmeye başlaması ve Perşembe günü kasırganın Güney ve Kuzey Carolina’da karaya ulaşması bekleniyor. Yoğun yağışların Amerika’nın güneydoğusunda sele neden olabileceği uyarısı yapılıyor.

Virginia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina valileri acil durum ilan etti.

Kuzeyde Virginia’ya kadar uzanan kesimde halk Florence’ın hayati tehlikesinin olabileceği konusunda uyarıldı.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da bölge halkına hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Bu arada Ulusal Kasırga Merkezi Atlantik’te oluşan iki kasırgayı daha izlemeye aldı.
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