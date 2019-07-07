Amerika şokta!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde bir evde 5 kişinin cesedinin bulundu. Polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.





St. Louis Polis Şefi Jon Belmar, 5 kişinin nasıl ve kim tarafından öldürüldüklerinin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi.





Ölen 5 yetişkinin öğle saatlerinde bir grupla birlikte olduklarını söyleyen Belmar, “Bu suçu çözmede bize yardımcı olmak için bölge halkının yardımına ihtiyacımız var.” dedi.





Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.