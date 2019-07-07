Samanyolu Haber /Dünya / Amerika şokta! /07 Temmuz 2019 22:10

Amerika şokta!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) St. Louis şehrinde bir evde 5 kişinin cesedi bulundu. St. Louis Emniyeti yerel halkla koordine olarak katilin bulunması için çalışma başlattı

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde bir evde 5 kişinin cesedinin bulundu. Polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

St. Louis Polis Şefi Jon Belmar, 5 kişinin nasıl ve kim tarafından öldürüldüklerinin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi. 

Ölen 5 yetişkinin öğle saatlerinde bir grupla birlikte olduklarını söyleyen Belmar, “Bu suçu çözmede bize yardımcı olmak için bölge halkının yardımına ihtiyacımız var.” dedi.

Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi. 
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