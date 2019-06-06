Samanyolu Haber /Dünya / Amerika için felaket olur /06 Haziran 2019 21:37

Amerika için felaket olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmasının vahim sonuçları olacağını kaydetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela’ya muhtemel bir askeri müdahalede bulunmasının ABD adına felaket olacağı konusunda uyarıda bulundu. 

Putin, Trump yönetiminin müttefiklerinin bile böyle bir hareketi desteklemediğini söyledi.

Rus lider Putin, Venezuela'da devam eden siyasi krizde devlet başkanı Nicolas Maduro'yu destekliyor. 

"VENEZUELA'DA ASKERİ ÜS KURMADIK"

St. Petersburg’da ekonomik bir forumda konuşan Vladimir Putin, Rus askeri teknoloji uzmanlarının mukavele gereği mecburi olan donanım hizmeti vermek için Venezuela'da kaldığını söyledi.

Bununla birlikte Putin, Moskova'nın yakın bir Rus müttefiki olan Venezuela'da herhangi bir özel askeri üs kurmadığını söyledi.
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