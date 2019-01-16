Amerika’da Hükümet nasıl açılacak?









Temsilciler Meclisi ve Senato Salı günü oturumlarına devam edeceklerini söylediler ve hükümetin kapalılık durumunun devam etmesi halinde gelecek hafta için planlanan arayı vermeyeceklerini belirttiler.





Başkan Trump kapanmanın 25’inci gününde de Meksika sınırına duvar örülmesi için 5,7 milyar dolar sağlanması talebinden vazgeçmedi. Demokratlar sınır güvenliği konusunu hükümet açılınca görüşeceklerini söylüyor ancak Pelosi Demokratlar’ın etkisiz ve etik dışı olarak gördükleri duvar için bütçe tasarısında pay ayırılmasını reddediyor.





Başkan destekçileriyle yaptığı telekonferans görüşmesinde de geri adım atmadığını gösterdi.





Trump, ‘‘Eğer gerekiyorsa daha uzun süre kapalı kalırız’’ dedi.





Hükümetin kapanmasıyla birlikte 800 bin federal işçi zorla izne çıkartıldı veya ücretsiz çalışıyor. Trump, havaalanı güvenliğinde kuyruklar oluşmasına neden olan ve federal daireleri felç eden hükümetin kısmi kapalılık durumunun yumuşak şekilde ilerlediği görüşünde.





Trump, ‘‘İnsanlar hükümetin var olan koşullarda bu kadar iyi çalışmalarından çok etkileniyor’’ diye konuştu.





Ancak bir sonraki maaş ödeme dönemi yaklaşıyor. Maaşlarını alamayan federal çalışanlar Kongre’nin gelecek hafta Salı gününe





kadar bir çözüm bulmasını umut ediyor. Salı gününden itibarense bir sonraki maaş döneminin ödemeleri hazırlanmaya başlanacak.





Beyaz Saray sözcülerinden Mercedes Schlapp, ‘‘Gelecek Salı’yla birlikte sorunu çözebilmek için bir dönüm noktasının yaklaştığı kanısı hakim’’ diye konuştu.





26 gündür kapalı olan hükümet, tarihindeki en uzun kapanmayı yaşıyor. Bundan önce Bill Clinton döneminde 1995-1996’da 21 günlük bir kapanma yaşanmıştı.





Meksika sınrıına örülecek duvarın maliyetinin karşılanması için bir hafta önce olağanüstü hal ilan edebileceğinin sinyallerini veren Başkan Trump, çözüm için krizin sorumlusu olarak gördüğü Kongre’ye yeniden döndü.





Beyaz Saray, kıdemli olmayan Kongre üyelerini Başkan Trump’la öğlen yemeğine davet etti. Bu, merkez Demokratlar ve aralarında Başkan’ın desteğinin fazla olduğu bölgelerden seçilen yeni Kongre üyelerinin desteğini almak için bir taktik değişikliği olarak yorumlanıyor.





Ancak Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın hiçbiri Trump’ın duvarın maliyetinin Kongre tarafından karşılanması önerisine destek vermiyor.





Beyaz Saray bu haftanın ilerleyen günlerinde Problem Çözücüler olarak bilinen her iki partiye de destek verebilen Kongre üyelerini davet etmeyi planlıyor.





Başkan Trump destekçilerinden Demokrat kongre üyelerine telefon ederek hükümetin yeniden açılması için duvara destek vermelerini istemeleri çağrısı yapmıştı.





Kısa süre sonra da Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell’a giderek Meclis’ten geçen tasarıları Senato’ya getirmek için gözden geçirmesini istemişti.





McConnel ise Senato’nun zamanını almak istemediğini ve yalnızca Trump’ın imzalayacağı tasarıları gündeme getireceği yanıtını vermişti.





Cumhuriyetçiler duvarın maliyetini karşılamak istemeyenin Demokratlar olduğunu bu nedenle de Trump’a yeni bir teklif sunması gerekenin de Nancy Pelosi olduğunu söylüyor.





Pelosi'den öneri





Bu arada Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump’a bir mektup gönderdi ve Birliğin Durumu konuşmasını ertelemesini istedi. Pelosi buna gerekçe olarak hem gizli servisin hem de İç Güvenlik Bakanlığı’nın hükümetin kapanmasından etkilendiğini ve bu nedenle konuşma sırasında yeterli güvenliğin sağlanamayacağı endişesinin doğduğunu kaydetti. Pelosi hükümetin bu hafta açılmaması halinde 29 Ocak’ta yapılması planlanan konuşmanın ertelenmesini ya da yazılı şekilde yapılmasını önerdi.