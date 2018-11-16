Samanyolu Haber /Gündem / Amerika Afrika'dan asker çekecek /16 Kasım 2018 13:51

Amerika Afrika'dan asker çekecek

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrika’daki Amerika askerlerinden bir kısmını geri çekme kararı aldı. Karar kapsamında yüzlerce asker geri çekilecek. Bu askerlerin ileride oluşması muhtemel Rusya ve Çin’le gerginlikte görevlendirilebileceği belirtiliyor.

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Pentagon Sözcüsü Candic Tresch VOA Türkçe Servisi’ne yaptığı açıklamada, yaklaşık 700 kişilik bir anti-terör timinin, Batı Afrika’dan çekileceğini söyledi. Bu Afrika’daki Amerika askerlerinin yüzde 10’unun geri çekilmesi anlamına geliyor.

Sözcü, Amerika askerlerinin halen Libya, Somali ve Cibuti’de yürüttüğü operasyonların bu karardan etkilenmeyeceğini söyledi.

Ekim 2017’de, Nijer’de 4 Amerika askerinin ölümüne neden olan saldırının, askerlerin geri çekilmesi kararında etkili olup olmadığı sorusuna, bir Pentagon yetkilisi “Hayır” yanıtını verdi.

Aynı yetkili askerlerin geri çekilmesi düşüncesinin bu olayın öncesinde de tartışılan bir konu olduğunu söyledi.

Sözcü, Amerika Ordusu’nun yeni yaklaşımı çerçevesinde Batı Afrika’daki taktik ve yardım faaliyetlerinin azalacağını söyledi. Sözcü, bunun yerine bölgesel danışmanlık ve istihbarat paylaşımı konularına ağırlık verileceğini belirtti.

Savunma Bakanı Mattis yeni “Ulusal Savunma Stratejisi”ni Ocak ayında açıkladığında, Amerika’nın Çin ve Rusya’ya karşı stratejik üstünlüğünü kaybettiğine dikkat çekmişti.

Mattis, “Terörizm değil, Amerika’nın yeni ulusal güvenlik hedefi, büyük güç mücadelesi” demişti.
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