Samanyolu Haber /Gündem / Ameliyatlar durdu /03 Mayıs 2019 08:36

Ameliyatlar durdu

Cerrahpaşa’da ve Çapa’da yaşanan ilaç krizi Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni de vurdu.

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Ülke genelinde üniversite hastanelerinde ekonomik kriz nedeniyle yaşanan ilaç krizi, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni de vurdu. Hafta başından itibaren Tıp Fakültesindeki acil ameliyatların hepsi iptal edildi. Ülke genelinde bulunan üniversite hastanelerinde anestezi ilacı olan propofol bulunmadığı için sadece hayati tehlikesi olan yaralamalı kazalardan gelen hastalar ameliyat ediliyor. Acil vakaların büyük bir bölümü ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

Tıp Fakültesi hastanesinde hafta sonu itibarıyla 18 adet anestezi ilacı kaldığı ifade ediliyor. Bu nedenle planlanan tüm ameliyatların iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan geri ödemesi 3 yıl gibi bir sürede yapıldığı için kemoterapi ilaçlarını da alamayan Tıp Fakültesi Hastanesi, kanser hastalarını da Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderiyor. İlaç depoları, firmaların uzun vadeli ödeme yaptığı için üniversite hastanelerine kemoterapi ilacı vermediğini söylerken, propafolün ise yeni bir formunun çıkacağı için, bakanlığın ilaç alımını durdurma kararı aldığı öne sürülüyor.
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