Samanyolu Haber /Gündem / Amedspor'un açılış etkinliği için saha yok! /20 Ağustos 2018 12:31

Amedspor'un açılış etkinliği için saha yok!

Amedspor’un 26 Ağustos’ta yapmayı planladığı sezon açılış programına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tadilata ihtiyaç olduğu gerekçesiyle saha verilmedi.

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Amedspor’un 26 Ağustos tarihinde yapmayı planladığı sezon açılış programına Gençlik Hizmetleri ve Spor Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından sahanın sulama sistemindeki boruların patladığı ve mantar bakımı yapılması gerektiği belirtilerek izin verilmedi. Amedspor Yönetim Kurulu da yayınladığı yazılı açıklama ile müdürlüğün kararını protesto etti. 

Sulama yapılmadığı takdirde sahadaki çimlerin yok olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Eğer sulama borularında patlak varsa neden şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Kentimiz için çok önem arz eden bu stadyumu bu hale sokanları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi. 
 
"MAZERETİ KABUL ETMİYORUZ"

Mazeretleri kabul etmediklerini belirten açıklamada, “İki adet çim saha kullanan ve bakım yapan bir kulüp olarak bu onarımın kaç saat süreceğini ve mantar bakımının kaç gün süreceğini biliyoruz. Bazı işgüzar yöneticilerin bayram tatilini bozmamak adına ürettiği bu mazereti kınıyoruz. Yıllardır özlem duyulan sezon açılış programını mevcut stadın fiziki koşullarından kaynakları yapamıyorduk. Şimdi çok modern bir stadımız varken, kent ve Amedspor camiası olarak Kardeş Türküler ve farklı birçok sanatçının katılacağı bu keyfi ve heyecanı yaşatmak istedik. Bu saçma mazereti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.  
 Amedspor, iptal edilen programdan dolayı Diyarbakır halkından özür diledi.
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