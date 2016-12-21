Samanyolu Haber /Spor / Amedsporlu Şehmus Özer'in cenazesi defnedildi /21 Aralık 2016 19:01

Amedsporlu Şehmus Özer'in cenazesi defnedildi

Elazığ'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in (36) cenazesi Ergani ilçesinde defnedildi.

Amedsporlu Şehmus Özer'in cenazesi defnedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisindeki kazada ölen Şehmus Özer'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinin morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kara yoluyla Ergani ilçesine getirilen cenaze, Gülbaran Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Yakınlarının Kürtçe ağıt yakıp, sinir krizi geçirdiği cenaze törenine, Şehmus Özer'in ailesinin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, takım arkadaşları ile Diyarbakır'daki kulüplerin yöneticileri ve sporcuları da katıldı.

Futbolcunun babası Zülfü Özer, oğlunun ölümü nedeniyle ailece büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler oyuncularından Mehmet Sıddık İstemi ise takım olarak kaptan Şehmus'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.
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