Samanyolu Haber /Gündem / Ambulans isyanı: Oy istemeye gelince... /03 Eylül 2018 17:39

Ambulans isyanı: Oy istemeye gelince...

Kahramanmaraş'ta Ayşe Elma, hastaneye getirdiği annesi Hatice Elma'yı (83), ambulans verilmediğini öne sürerek, sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne otomobilin bagajında götürdü.

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ayşe Elma, yakınlarıyla birlikte annesi Hatice Elma'yı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü. Hatice Elma'nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek patoloji için karın bölgesinden sıvı alınması gerektiği söylendi. İddiaya göre, Ayşe Elma bunun için hastaneden ambulans isteyince ret cevabı aldıklarını öne sürdü.

Annesini otomobilin bagajına yatırarak diğer hastaneye götüren Ayşe Elma, yaşadıklarına tepki göstererek, "Hastamızın belinde 3-4 tane çatlak var, kırık var. Karnı sıvı topladı. Sıvı alınıp geri buraya gelinecek. 'Arabanızla götürün' dedi doktor, yeni ambulans verilmedi.Suriyelilere bakmasını biliyorlar. Devletimizde suç, doktorun suçu yok. Oy zamanı geldi mi bağırıp çağırıyor, Suriyelilere geldi mi nasıl bakıyor? 83 yaşında annem dünden beri yalvarıyoruz. Ambulans vermiyolar. Şimdi fakülteye götürüyorum, daha sonra tekrar buraya getireceğim bu haliyle" diye konuştu.

Ayşe Elma hastane önünde gazetecilere yaşadıklarını anlattıktan sonra annesiyle birlikte fakültenin yolunu tuttu. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği ile İl Sağlık Müdürlüğü ise gazetecilerin soruları üzerine konunun araştırıldığını söyledi.
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