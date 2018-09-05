Samanyolu Haber /Dünya / Ambulans görevlileri ölmek üzere olan hastanın son arzusunu yerine getirdi /05 Eylül 2018 11:41

Ambulans görevlileri ölmek üzere olan hastanın son arzusunu yerine getirdi

Avustralya'da ambulans görevlileri, ölmek üzere olan kanserli bir hastanın son arzusunu yerine getirdi ve 72 yaşındaki adama hastaneye götürülürken dondurma ısmarladı.

SHABER3.COM

Ambulans görevlilerinin bu jesti, Queensland Ambulans Hizmetleri'nin Facebook sayfasında büyük övgü aldı.

Ailesine göre, 17 yıl kanserle mücadele eden Ron McCartney'nin durumu hafta sonunda iyice kötüleşti. McCartney'nin yaşamından umut kesilince ambulans çağrıldı. Bir sağlık görevlisi, iki gündür bir şey yemeyen McCartney'ye canının ne çektiğini sordu. McCartney,"Karamelli dondurma (sundae)" diye yanıt verdi.

Ambulans hastane yolunda bir dondurmacıda durdu ve McCartney dondurmasını yedi. Hasta, Robina Hastanesi'ne getirildikten kısa bir sonra öldü.

McCartney'nin karısı Sharon McCartney ve kızı Danielle Smith, babasının son arzusunu yerine getiren Kate ve Hannah adlı ambulans görevlilerine teşekkür etti.

Smith, BBC'ye "Babam karamelli dondurmayı çok severdi. Kendi başına yiyebildiği son şey de bu oldu" dedi.

Son arzusu okyanusu görmek olan kadın sedyeyle plaja götürülmüştü

Queensland Ambulans Hizmetleri görevlileri, geçen Kasım ayında da benzer bir jest yaparak son arzusu okyanusu görmek olan bir kadını, sedyeyle Harvey plajına götürmüştü.

Bir süre denizi seyreden ve suyun tadına bakan kadın, yolda ölmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ambulans görevlileri ölmek üzere olan hastanın son arzusunu... Sonraki Haber >>

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:39