Samanyolu Haber /Dünya / Ambargonun böylesi... ABD, İran'ı BM'deki Genel Kurul'a bile aldırmadı /25 Haziran 2019 09:21

Ambargonun böylesi... ABD, İran'ı BM'deki Genel Kurul'a bile aldırmadı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, BM Güvenlik Konseyindeki İran oturumuna alınmamalarına ilişkin "ABD, BMGK'nin daimi üyesi olarak, yetkisini kötüye kullanıyor ve bu organın İran karşıtı politikasını ilerletmek için konseyi yanlış yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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Ravanchi, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin talebi üzerine yapılan İran konusundaki kapalı oturum devam ederken, BM'deki gazetecilerin karşısına çıktı. 

BMGK'deki oturuma katılmalarına izin verilmemesine tepki gösteren Ravanchi, "Hava sahası iki Amerikan casus İHA'sı ile ihlal edilen bir ülke olarak, İran'ın bugünkü BMGK toplantısına katılmaya hakkı vardı. Bu, bizim BM Sözleşmesi kapsamındaki hakkımız" diye konuştu.

Toplantıya katılmak için taleplerini BMGK'ye ilettiklerini belirten Ravanchi, "Bizim toplantıya katılma hakkımızı engellediler. Bugün BMGK, ABD tarafından tek taraflı olarak bilgilendiriliyor. ABD, BMGK'nin daimi üyesi olarak, yetkisini kötüye kullanıyor ve bu organın İran karşıtı politikasını ilerletmek için konseyi yanlış yönlendiriyor" dedi. 

'İRAN, KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI KULLANDI'

ABD'ye ait İHA'nın İran hava sahasında vurulduğuna dair ellerinde çeşitli veriler olduğunu vurgulayan Ravanchi,  "Elimizde, Konseye sunulacak inkar edilemez bilgiler var." ifadelerini kullandı.

İran'ın İHA'yı vurmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Ravanchi, "İran, BM sözleşmesi kapsamında kendini savunma hakkını kullandı." dedi. 

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tutmasına da tepki gösteren Ravanchi, "Bu iddiayı reddediyoruz. İran, Japonya'ya ait gemilerin, Japonya Başbakanı (Abe Şinzo) İran'da üst düzey yetkililerle görüşürken vurulmasından nasıl bir çıkar sağlayabilir? Bundan daha gülünç bir iddia olamaz" diye konuştu. 
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