Amazon’un yeni merkezleri belli oldu









Karar, şirketin ikinci bir merkez aradığını açıklamasının üzerinden 14 ay sonra geldi.





238 aday arasından bu seçimler yapıldı. Şirketin yeni bir merkez aradığını açıklamasının ardından birçok bölge şirkete ev sahipliği yapmak için cazip öneriler sunmuştu.





Açıklanan söz konusu 3 bölgenin gelecek 20 yılda 55 bin iş imkanı yaratması bekleniyor.





Amazon, iki yeni merkez kurma kararı aldığı New York ve kuzey Virginia’daki Arlington bölgesine 2.5’ar milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Buraya yapılacak merkezlerin her birinin 25 bin kişiye yüksek maaşlı iş imkanı sağlaması planlanıyor.





Açıklamada, Tennessee eyaletine bağlı Nashville’deki tesisin de Amazon’un doğu kıyı oprasyonlarının merkezi olacağı ve 5 bin ilave iş yaratacağı belirtildi.





Karşılık olarak şirket 2 milyar dolardan fazla vergi indirimiyle eyalet ve yerel yönetimlerin çeşitli teşviklerinden faydalanacak





Amazon bu stratejiyle daha fazla nitelikli kişiyi özellikle de yazılım teknolojisinde kendisine çekmeyi planlıyor.





Amazon niye bu bölgeleri seçti?





Uzmanlar, yer seçiminde şirketin sağladığı teşviklerden çok, yüksek eğitim almış kişileri işe alabilmenin daha fazla öne çıktığını belirtiyor.