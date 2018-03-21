Samanyolu Haber /Gündem / Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu /21 Mart 2018 01:46

Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Google'un ana kuruluşu Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu.

SHABER3.COM


New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri bugün yüzde 2,7 artış gösterirken, borsanın kapandığı saatte şirketin piyasa değeri 768 milyar dolar oldu. 

Öte yandan, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri bugün yüzde 0,4 düşüş gösterdi ve firmanın piyasa değeri 761 milyar dolara geriledi. 

Bu sonuçla, Amazon, Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi konumuna yükseldi. 

ABD'li teknoloji devi Apple ise 889 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor. 

KURUCUSUNUN SERVETİ 3,3 MİLYAR DOLAR ARTTI 

Amazon hisselerindeki artışın ardından şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da kişisel servetinde artış görüldü. 

Dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan ve Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos servetine bugün 3,3 milyar dolar daha kattı. 

Böylece, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, Bezos'un serveti bugün 131,1 milyar dolara yükseldi. 

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından şubat başında yayımlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500 2018” raporuna göre de 151 milyar dolarlık değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:05:08