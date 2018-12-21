Amazon Alexa’nın ‘dinleme' yaptığı kanıtlandı

Dijital çağın en büyük kabuslarından birisinin nasıl gerçek olduğu ortaya çıktı .





Toplumda Google ya da Apple tarafından sürekli dinlendiğimize ilişkin ciddi bir korku hakim. Firmalar, daha hedefli reklamlar vermek amacıyla kullanıcılarını sürekli dinliyor olabilirler. Bu konudaki varsayımların en güçlü kaynağı ise hala giderilemeyen hukuki açıklar. Eğer Siri’ye “Seninle konuşmuyorken bile beni dinliyor musun?” sorusunu sorarsanız, verilen cevapların tuhaflığına şahit olabilirsiniz.





Benzer şeyler Google Asistan ve Amazon Alexa için de geçerli. Amazon, sesli asistanını mobil cihazlarda değil, çoğunlukla hoparlör gibi akıllı ev aletlerinde kullandığı için daha büyük bir kabusa neden oluyor. Dünya çapında milyonlarca evde bulunan Alexa’ya sahip Amazon cihazları, gerçekten de kullanıcıları her şekilde dinliyor olabilirler. Zira bu ihtimalin gerçek olduğu iddiasıyla gündem yaratan Alman basın kuruluşu C’T, tüyler ürperten detayları sundu







