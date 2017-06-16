Samanyolu Haber /Ekonomi / Amazon, ABD'li gıda devini satın aldı /16 Haziran 2017 17:30

Amazon, ABD'li gıda devini satın aldı

Amazon, ABD'li gıda devi WholeFoods'u toplam 13.7 milyar dolara satın aldı.

Amazon, ABD'li gıda devini satın aldı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, nisan ayında talip olduğu Teksas merkezli organik gıda zinciri Whole Foods'u satın aldı. 21 eyalette hizmet veren şirket için Amazon 13.7 milyar dolar ödeyecek. Amazon şirkete hisse başı 42 dolar ödeyecek. Açıklama sonrasında Amazon'un hisselerinde yüzde 2,68'lik bir yükseliş yaşandı. 

GIDADA İLERLİYOR

AmazonFresh'i kurarak taze gıda dağıtmaya başlayan Amazon, Los Angeles ve Seattle'da başlayarak sunduğu hizmetiyle internetten market alışverişi sağlıyordu. Sonrasında ise bu durumu genişleterek Londra, Berlin ve San Fransisko'ya yayılmıştı. 
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